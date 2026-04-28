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Cia: Emanuela Milone presidente Florovivaisti Italiani
Riduzione costi e rafforzamento competitività tra le priorità del mandato
Emanuela Milone è la nuova presidente dell’Associazione Florovivaisti Italiani promossa da Cia. Imprenditrice calabrese, di Lamezia Terme, 38 anni, è stata proclamata oggi dall’Assemblea elettiva nazionale, riunita a Roma presso l’Auditorium Giuseppe Avolio.Laureata in Scienze Agrarie, Milone rappresenta la quarta generazione di una storica famiglia di vivaisti. Gestisce con le sorelle un’azienda ad alto c...
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EFA News - European Food Agency
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