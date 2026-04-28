Marr: Luigi Scordamaglia nuovo presidente

L’Assemblea degli Azionisti di Marr, società del gruppo Cremonini leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 riservando al presidente uscente Andrea Foschi, un sentito ringraziamento per il lavoro svolto durante l’incarico. Il Gruppo Marr chiude l’esercizio 2025 con ricavi totali consolidati a 2.127,4 milioni di euro in crescita rispetto ai 2.098,0 milioni del 2024.

La redditività operativa dell’esercizio, con Ebitda consolidato di 108,8 milioni di euro (120,2 milioni nel 2024) ed Ebit consolidato 63,3 milioni di euro (80,7 milioni nel 2024), risente anche degli interventi per il ridisegno operativo-logistico attuati nel corso 2025 e volti a conseguire, superate le fasi inziali di start-up, un recupero di efficienza ed incremento del livello di servizio al cliente.

Tali interventi hanno riguardato: 1) l’avvio ad aprile 2025 della piattaforma del Centro Sud di Castelnuovo di Porto, che oltre ai costi iniziali di start-up ha comportato nell’anno temporanee sovrapposizioni di costi con le altre strutture logistiche del Lazio; 2) l’avvio di un processo di internalizzazione, attraverso la società Marr Service S.r.l. (interamente controllata da Marr S.p.A.), delle attività di movimentazione interna delle merci, che ha visto un’accelerazione nell’ultima parte dell’anno e che è stato attuato con l’obiettivo di presidiare direttamente le attività di movimentazione interna ed elevare il livello di servizio.

L’Utile Netto consolidato dell’esercizio 2025 si attesta a 31,0 milioni di euro (42,7 milioni nel 2024). Il Capitale Circolante Netto Commerciale al 31 dicembre 2025 è pari a 192,5 milioni di euro e nel confronto con i 169,2 milioni di fine 2024 risente anche di un incremento delle rimanenze per l’attuazione di specifiche politiche di approvvigionamento.

La Capogruppo Marr S.p.A. chiude l’esercizio 2025 con 2.077,8 milioni di euro di Ricavi Totali (1.984,4 milioni nel 2024) ed un Risultato Netto di 30,8 milioni di euro (43,0 milioni nel 2024).

L’odierna Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,47 euro per azione con stacco cedola (n° 21) il 18 maggio 2026, record date il 19 maggio e pagamento il 20 maggio.

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e quale presidente Luigi Pio Scordamaglia, e ha nominato il nuovo Collegio Sindacale. Tali organi resteranno in carica per tre esercizi e pertanto fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028.

I componenti degli organi di amministrazione e controllo sono stati tratti dalla Lista n. 1 presentata dall’azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. e dalla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali titolari di una partecipazione pari al 4,31% del capitale sociale.

Consiglio di Amministrazione: Luigi Pio Scordamaglia; presidente del Consiglio di Amministrazione; Giampiero Bergami (indipendente); Massimo Bergami (indipendente); Claudia Cremonini; Francesco Ospitali; Lucia Serra; Susanna Zucchelli (indipendente).

Collegio Sindacale: Alessandra Dalmonte, presidente del Collegio Sindacale; Andrea Foschi, sindaco effettivo; Andrea Silingardi, sindaco effettivo; Davide Muratori, sindaco supplente; Monica Petrella, sindaco supplente. L’Assemblea ha anche determinato il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, detengono azioni di Marr S.p.A. i seguenti amministratori: Claudia Cremonini (5.574 azioni), Francesco Ospitali (1000 azioni), Lucia Serra (500).

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell’Assemblea ha confermato Francesco Ospitali amministratore delegato e direttore generale.