Valfrutta rafforza la gamma bio

Valfrutta rafforza la sua presenza nel settore biologico ampliando la propria offerta di succhi bio con il lancio del nuovo brik 125 ml senza zuccheri aggiunti, un formato pensato per intercettare le esigenze di consumo quotidiano e presidiare un segmento sempre più centrale nelle scelte dei consumatori. Il biologico rappresenta infatti una leva strategica nell’area salute e sostenibilità, percepito come scelta consapevole e orientata al benessere.

In questo contesto il marchio della “natura di prima mano”, forte di un posizionamento consolidato nel comparto, compie un ulteriore passo nello sviluppo della propria offerta, affiancando al formato vetro una proposta in brik capace di unire praticità e valore.

Disponibile in cluster da tre referenze ai gusti pesca, pera e uva-arancia-carota-limone, la nuova gamma Valfrutta Bio 125 ml è pensata per offrire gusto e varietà in un formato pratico. Ideale per i bambini da 3 a 10 anni e per chi cerca prodotti semplici e di qualità, ogni brik contiene fino all’85% di frutta da agricoltura biologica 100% italiana ed è senza zuccheri aggiunti.

Il nuovo formato rafforza il percorso di sviluppo della linea Valfrutta Bio: completa l’offerta e permette al marchio di presidiare il segmento brik, tra i più dinamici del mercato, affiancando con coerenza il formato vetro già consolidato.

Il lancio del nuovo brik si inserisce in un contesto di mercato in cui il biologico, pur rappresentando ancora una quota contenuta nei succhi di frutta, mostra segnali di crescita e un forte potenziale di sviluppo. Allo stesso tempo, il formato brik si conferma sempre più rilevante per praticità e accessibilità, rispondendo alle esigenze di consumo fuori casa e domestico.

Con questa novità, Valfrutta porta a scaffale una proposta distintiva capace di coniugare qualità della materia prima, equilibrio nutrizionale e attenzione ai nuovi stili alimentari.