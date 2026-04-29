Bayer rinnova impegno per sicurezza alimentare globale

Bayer ha annunciato la fornitura di sementi di alta qualità di ortaggi e mais a una serie di comunità in Africa e Ucraina, nell'ambito di una partnership globale in corso con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) delle Nazioni Unite, volta a rafforzare gli sforzi per combattere la fame, migliorare la nutrizione e sostenere le comunità vulnerabili in tutto il mondo. La collaborazione supporta l'impegno "Zero Hunger Pledge" di Bayer, sottoscritto nel 2022, per contribuire a ridurre la fame e la malnutrizione nel mondo e nelle comunità svantaggiate, rafforzando la missione globale dell'azienda "Salute per tutti, fame per nessuno".

Come pilastro fondamentale del suo impegno "Zero Hunger", Bayer donerà oltre 225 tonnellate di sementi, per un valore di circa 875mila euro, a organizzazioni non profit e umanitarie nel 2026, aiutando le comunità a produrre frutta, verdura e cereali nutrienti e a colmare le carenze nutrizionali critiche nelle popolazioni vulnerabili. Da parte sua, l'Oim sta coordinando la distribuzione delle sementi attraverso missioni locali e Ong, ampliando l'accesso alle comunità che affrontano insicurezza alimentare, malnutrizione e impatti climatici, in particolare migranti, famiglie sfollate e altre popolazioni a rischio.

Attualmente sono in corso iniziative di donazione in Zambia, Nigeria, Kenya e Ucraina. In Nigeria e Zambia, le sementi di cipolla, pomodoro e zucca di Bayer contribuiranno a migliorare la sicurezza alimentare, la diversità alimentare e l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici per un massimo di 1000 famiglie sfollate internamente e/o a rischio in ciascun paese. In Kenya, le sementi di mais di Bayer contribuiranno a sostenere la nutrizione umana e animale nella contea di Mandera, un'area in cui prolungate siccità hanno avuto un impatto significativo sui raccolti e minacciato la sicurezza alimentare. Lì, le donazioni di sementi saranno abbinate a corsi di formazione agricola e investimenti infrastrutturali per migliorare la resilienza e la stabilità della comunità e contribuire a mitigare gli impatti climatici in corso.

"L'impegno di Bayer nel fornire ai migranti e agli sfollati le risorse necessarie per accedere a cibo sicuro e nutriente contribuirà a rafforzare la loro resilienza e a migliorare la loro salute. L'Oim è grata per il sostegno di Bayer alle comunità vulnerabili in tutto il mondo", ha dichiarato Amy Pope, direttore generale dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

La partnership con l'Oim consente inoltre la prosecuzione e l'espansione delle donazioni umanitarie di sementi da parte di Bayer in altre regioni, tra cui l'Ucraina. Dal 2022, Bayer dona sementi di ortaggi nutrienti da distribuire alle famiglie ucraine, collaborando con l'Associazione delle Comunità Ucraine, una Ong locale. Quest'anno, le confezioni contenenti semi di cavolo, cipolla, carota e mais saranno distribuite a oltre 22.300 famiglie. Le confezioni conterranno anche opuscoli informativi a supporto delle vitali attività di sminamento nelle comunità agricole. Dall'inizio della guerra in Ucraina, Bayer ha contribuito con sementi a quasi 200mila famiglie in tutto il Paese.

“La sicurezza alimentare è una delle sfide più urgenti del nostro tempo e nessuna singola organizzazione può risolverla da sola. Questa partnership con l'Oim dimostra l'impegno di Bayer a collaborare per garantire che le comunità vulnerabili abbiano accesso agli strumenti necessari per coltivare cibo nutriente”, ha dichiarato Matthias Berninger, responsabile globale Affari Pubblici, Sostenibilità e Sicurezza di Bayer.

“Combinando la portata umanitaria globale dell'Oim con l'esperienza di Bayer nel settore orticolo e di altre colture, stiamo dando alle comunità gli strumenti per coltivare alimenti nutrienti che supportano non solo la sicurezza alimentare, ma anche la sicurezza nutrizionale. Le sementi orticole di alta qualità svolgono un ruolo fondamentale nell'affrontare le carenze nutrizionali, nel rafforzare la resilienza climatica e nel migliorare le condizioni di vita. Siamo orgogliosi di contribuire a soluzioni che supportano la resilienza a lungo termine del sistema alimentare, promuovono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e avvicinano il mondo all'obiettivo Fame Zero”, ha aggiunto Inci Dannenberg, presidente di Bayer Vegetable Seeds.