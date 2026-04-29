Carlsberg: aanno forte analcolici

Carlsberg Group, presente in Italia con Birrificio Angelo Poretti dal 1877, ha presentato oggi i risultati relativi al primo trimestre 2026, con una crescita organica dei volumi e dei ricavi in tutte e tre le regioni (Europa occidentale, Asia ed Europa centrale e orientale e India - Ceei). In particolare, la crescita dei ricavi dichiarata si attesta a 2,77 miliardi di euro, mentre la crescita organica...