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Carlsberg: aanno forte analcolici
Ricavi 1 trim attestati a 2,77 mld euro, crescita organica volumi +2,8%
Carlsberg Group, presente in Italia con Birrificio Angelo Poretti dal 1877, ha presentato oggi i risultati relativi al primo trimestre 2026, con una crescita organica dei volumi e dei ricavi in tutte e tre le regioni (Europa occidentale, Asia ed Europa centrale e orientale e India - Ceei). In particolare, la crescita dei ricavi dichiarata si attesta a 2,77 miliardi di euro, mentre la crescita organica...
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EFA News - European Food Agency
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