Pollo: due società tedesche sotto il controllo di Boparan

La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Heidemark GmbH e Altmärkische Putenmastgesellschaft mbH, società tedesche, da parte di Boparan Private Office Limited, società britannica.L'operazione riguarda principalmente la macellazione e la lavorazione del pollame in Germania. La Commissione ha concluso che l'operazione no...