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Pollo: due società tedesche sotto il controllo di Boparan
Commissione UE approva l'acquisizione ai sensi della concorrenza
La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Heidemark GmbH e Altmärkische Putenmastgesellschaft mbH, società tedesche, da parte di Boparan Private Office Limited, società britannica.L'operazione riguarda principalmente la macellazione e la lavorazione del pollame in Germania. La Commissione ha concluso che l'operazione no...
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EFA News - European Food Agency
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