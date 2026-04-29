Giornata della Ristorazione è legge: ok dal Senato

Con il via libera definitivo di Palazzo Madama, l'istituzione della Giornata della Ristorazione entra ufficialmente nell'ordinamento italiano. FIPE-Confcommercio accoglie con grande soddisfazione un risultato normativo che premia il lungo lavoro di sensibilizzazione portato avanti dalla Federazione, trovando sponda in una rara e preziosa convergenza politica.

Con il voto del Senato, il ruolo centrale della ristorazione diventa finalmente legge dello Stato. Le Istituzioni riconoscono così il doppio valore dei pubblici esercizi: da una parte motore fondamentale per l'economia e l'occupazione, dall'altra vero e proprio cuore pulsante della socialità e del saper vivere italiano.

"Va dato merito al Parlamento per aver approvato una norma che introduce nel calendario civile una giornata dedicata alla ristorazione. Un apprezzamento particolare all’onorevole Luca Squeri, primo firmatario del Disegno di Legge e a tutte le forze politiche che hanno promosso trasversalmente l’iniziativa", dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. "l’approvazione del Parlamento riconosce al nostro settore il suo valore economico, sociale e culturale. Auspico che questo riconoscimento si traduca in una visione strategica per sostenere le sfide quotidiane del comparto. È un risultato che sono certo riempirà di orgoglio tutte le centinaia di migliaia di persone tori, impegnati nel settore e che farà da propulsore per la grande festa della ristorazione che celebreremo il prossimo 16 maggio in Italia e perfino all’estero”.

La nuova veste legislativa conferisce un prestigio inedito alla prossima edizione della Giornata della Ristorazione, cresciuta negli anni e arrivata alla sua quarta edizione, il cui programma completo verrà svelato nel corso dell'imminente conferenza stampa del 6 maggio.