It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Cantine Ermes e Tenute Orestiadi: il vino si fa arte a Gibellina

Intervista esclusiva col Presidente Rosario Di Maria

Dal mosaico mulriregionale di Cantine Ermes nasce l'eccellenza di Tenute Orestiadi, brand che ne costituisce l'anima sartoriale e culturale, nel cuore della valle del Belice. Proprio qui a Gibellina, quest’anno prima Capitale dell’Arte Contemporanea, il vino diventa  anche espressione artistica: un legame tra vitivinicoltura e avanguardia che trasforma ogni bottiglia in un omaggio alla rinascita del territorio. 

Lo racconta a EFA News il presidente di Cantine Ermes Rosario Di Maria, che abbiamo incontrato in occasione del recente Vinitaly a Verona.

Guarda il video:

ros - 59614

EFA News - European Food Agency
Similar