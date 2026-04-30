Cantine Ermes e Tenute Orestiadi: il vino si fa arte a Gibellina
Intervista esclusiva col Presidente Rosario Di Maria
Dal mosaico mulriregionale di Cantine Ermes nasce l'eccellenza di Tenute Orestiadi, brand che ne costituisce l'anima sartoriale e culturale, nel cuore della valle del Belice. Proprio qui a Gibellina, quest’anno prima Capitale dell’Arte Contemporanea, il vino diventa anche espressione artistica: un legame tra vitivinicoltura e avanguardia che trasforma ogni bottiglia in un omaggio alla rinascita del territorio.
Lo racconta a EFA News il presidente di Cantine Ermes Rosario Di Maria, che abbiamo incontrato in occasione del recente Vinitaly a Verona.
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EFA News - European Food Agency
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