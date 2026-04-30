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CLARA MOSCHINI

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Cdp, Simest e Sace vanno a Samarcanda

Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e Uzbekistan

Oggi, nel corso del convegno “Lombardy meets Samarkand: Investment opportunities”, tenutosi nella sede di Regione Lombardia, Cassa Depositi e Prestiti, Simest, Sace e Regione Lombardia, alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a sostenere l’espansione commerciale quale leva strutturale di crescita per il sistema produttivo, in uno sc...

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