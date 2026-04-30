De Cecco, outlook esg positivo

Standard Ethics ha assegnato una prospettiva positiva a De Cecco la società di Fara San Martino (CH) che produce e distribuisce in tutto il mondo prodotti alimentari come pasta secca, farine, oli di oliva, sughi e prodotti biologici. Il rating "E" del Corporate Standard Ethics Rating (SER) dell'azienda è confermato. Il primo Corporate SER è stato assegnato nel 2022. L'azienda fa parte del SE Foo...