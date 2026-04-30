Despar Nord: contratto integrativo per 10mila dipendenti

Aspiag Service srl (Despar Nord) annuncia la sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo Aziendale. L’accordo, siglato con le Organizzazioni Sindacali di categoria per i quasi 10mila collaboratori dell'Insegna, supera i contratti integrativi regionali preesistenti e introduce per la prima volta un contratto collettivo aziendale unico di portata nazionale. Lo stesso contratto entrerà in vigore dal prossimo 1° giugno 2026.

I punti maggiormente rilevanti del nuovo accordo sono così riassumibili:

- Previsione di un premio presenza pari a 98 euro mensili per tutti i collaboratori che non usufruiscono di integrazioni dello stipendio “ad personam”. In aggiunta, è previsto per tutti i collaboratori delle filiali (colleghi che svolgono attività lavorativa in filiale) un sistema premiante che, per il caso di raggiungimento degli obiettivi, può arrivare a €.900,00 annui per l’anno 2026 e a 1000 euro annui per il 2027.

- È previsto inoltre un contributo per servizi “welfare” pari a 200 euro per collaboratore e una scontistica sulle merci pari a 240 euro annui.

- Previsto un buono spesa di 150 euro per la nascita del figlio/a.

- Maggiorazione per il caso di lavoro domenicale nel mese di dicembre pari al 130%.- Raddoppiano i permessi per lutto da tre giorni (previsti dalla normativa vigente), a sei giorni.

- Previsto un contributo una tantum di euro 1000 per le donne e per gli uomini vittime di violenza, seguiti dai centri antiviolenza.

- Sulla “Parità di genere”, è previsto l’impegno dell’azienda al mantenimento della certificazione conseguita e la formazione annuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che diventano “ambassador” per la prevenzione della discriminazione e violenza di genere.

- Sostegno al rientro dalla maternità mediante formule contrattuali adeguate.

- Per gravi malattie superiori a sei mesi, è previsto un ulteriore periodo parzialmente retribuito pari a tre mesi e il diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.- Banca ore: per le festività coincidenti con la domenica è prevista la possibilità di accumulare permessi retribuiti in alternativa alla monetizzazione.

- Contributo annuale per la formazione professionale dei farmacisti impiegati nei reparti parafarmacia per l’aggiornamento professionale.

- Prevenzione della conflittualità: istituzione di una commissione tecnica nazionale per l’interpretazione del contratto e la gestione preventiva delle controversie.

Per Despar Nord la sigla apposta al nuovo Contratto Integrativo Aziendale rappresenta un traguardo strategico nel percorso di evoluzione della propria cultura organizzativa e relazionale. Un accordo che rafforza il valore del dialogo con le parti sociali e consolida un modello aziendale sempre più equo, inclusivo e orientato al benessere delle persone.

“Attraverso la sottoscrizione di questo nuovo contratto integrativo l’azienda mira ad aumentare la vicinanza al territorio in cui opera e a preservare e migliorare la relazione con il cliente, agendo nel rispetto delle persone e dell’ambiente", commenta Angelo Pigatto, direttore Risorse Umane di Despar Nord. "Il fattore umano è il perno su cui si basano sia la mission sia l’orientamento strategico di Despar Nord: porre i clienti e i collaboratori al centro del proprio progetto d’impresa, favorendo lo sviluppo di un clima aziendale positivo che si riflette nella relazione tra il personale e il cliente.

"Risulta pertanto fondamentale il livello di servizio espresso e la necessità di migliorare l’esperienza di acquisto, facendo sì che il collaboratore possa esprimere al meglio la propria professionalità, costantemente accresciuta grazie a iniziative formative e soluzioni, anche organizzative, che consentano il bilanciamento dei tempi di vita e lavoro. Per Despar Nord è infine importante il riconoscimento dei comportamenti virtuosi, l’orientamento sempre più meritocratico e la solidarietà dei gruppi di lavoro, di reparto e di filiale, intesa anche come suddivisione e rotazione nelle attività e nei turni più disagevoli, come nel caso del lavoro domenicale e festivo. Una visione", conclude Pigatto, "che traduce il contratto integrativo in uno strumento concreto di crescita condivisa, capace di generare valore nel lungo periodo per le persone e per l’azienda”.