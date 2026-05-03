Giornata del tonno. Aumenta la pesca sostenibile

In occasione della Giornata Mondiale del Tonno, che si è celebrata ieri 2 maggio, è stato pubblicato il nuovo Report MSC sul tonno sostenibile. In Italia, il tonno rappresenta una fetta importante del mercato ittico, si tratta di una specie chiave per il consumo domestico e per l’industria conserviera, driver principale per valore e volumi. Nel mercato, il tonno sott’olio in lattina resta il più consumato (oltre il 50% del valore e circa il 60% dei volumi), mentre i segmenti premium come vetro e filetti mostrano un dinamismo maggiore nella consumazione.

In questo contesto, la sostenibilità è un elemento che non può essere messo in secondo piano, infatti, la richiesta del tonno certificato MSC continua a crescere: nell’anno fiscale 2025/2026 in Italia sono state vendute oltre 21.000 tonnellate (+50% rispetto al 2024/2025), di cui il 94% destinate a prodotti in conserva.

Il 67% del pescato mondiale di tonno proviene da attività certificate MSC, per oltre 3,46 milioni di tonnellate e con ulteriori prospettive di aumento, anche grazie ai programmi di miglioramento. Dall’inizio del 2026, quattro nuove attività sono state certificate negli oceani Atlantico e Indiano, come il tonno pinna gialla dell’Oceano Indiano che, dopo quasi un decennio di gestione e sforzi congiunti, è stato riconosciuto come non più sovrasfruttato né soggetto a sovrasfruttamento.

La domanda di tonno certificato favorisce pratiche di pesca sostenibili e in linea con lo Standard MSC, contribuendo a una gestione più responsabile delle risorse ittiche a livello globale. Nell’ultimo anno, infatti, diverse attività di pesca del tonno hanno ricevuto la certificazione MSC per la sostenibilità ambientale, come la pesca del tonno rosso australiano meridionale e quella ghanese di tonnetto striato e tonno pinna gialla nell’Oceano Atlantico.

Secondo i dati pubblicati da MSC nell’ultima edizione del Report MSC sul tonno sostenibile, tra l’aprile 2025 e il marzo 2026, il volume di tonno venduto nel mondo con il marchio blu MSC ha superato le 400.000 tonnellate metriche, crescendo del 39% rispetto all’anno precedente, inoltre, nel 2025 sono state sbarcate 3,1 milioni di tonnellate di tonno proveniente da attività di pesca certificate MSC, pari a oltre la metà delle catture globali.