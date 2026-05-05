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Crabonio, ma quanto ci costi?
Copa e Cogeca hanno fatto i conti sul Cbam: in 7 anni, il meccanismo potrebbe raggiungere 39 mld di euro
Perché nessuno ha ancora affrontato il costo stimato del Cbam, il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per gli agricoltori europei? Se lo chiedono Copa e Cogeca in un comunicato in cui riportano che "la crisi dei fertilizzanti innescata dalla guerra in Iran ha, nelle ultime settimane, riportato l'attenzione del dibattito pubblico sull'opposizione degli agricoltori al Meccanismo di...
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EFA News - European Food Agency
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