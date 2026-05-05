Mulino Bianco suona la fiarmonica

Frutto di sei anni di ricerca e sviluppo, Fisarmoniche si arricchisce di una nuova proposta che consolida la leadership di Mulino Bianco (dati Nielsen) nel segmento della colazione [Dati Nielsen IT Food YTD Febbraio 2024]. Soffici onde di brioche che racchiudono una morbida crema al cioccolato, con una nota di gianduia, per una merenda lievitata naturalmente e con il 35% di zuccheri in meno rispetto alla media delle merende più vendute nel mercato italiano.

Dopo il successo di Fisarmoniche, Mulino Bianco amplia la propria offerta e lancia Fisarmoniche Cioccolato, una nuova versione ancora più golosa della merenda innovativa e distintiva per forma e ideazione, frutto di un progetto di ricerca e sviluppo durato 6 anni. Soffici onde di brioche racchiudono una morbida crema al cioccolato con una delicata nota di gianduia, in una proposta lievitata naturalmente, pensata per rendere la colazione degli italiani ricca e appagante. Grazie al suo design unico, Fisarmoniche Cioccolato è ideale e perfetta per l’inzuppo, adattandosi ad ogni tipo di tazza grazie alla sua porzionabilità.

Risultato di un importante percorso di ricerca e sviluppo avviato nel 2018, Fisarmoniche nasce dall’expertise di Mulino Bianco, che ha dato vita a un design distintivo e a un processo produttivo proprietario, per il quale è stata richiesta la tutela brevettuale. Rispetto alla versione originale, la nuova proposta Fisarmoniche Cioccolato è stata sviluppata per amplificare la golosità, grazie all’equilibrata combinazione tra una morbida crema al cioccolato con note di gianduia e un impasto pensato per valorizzarne la farcitura, esaltando l’esperienza di gusto. La brioche, lievitata naturalmente con lievito madre, nasce da un unico impasto ed è rifinita da una glassa superficiale al cacao. La crema è realizzata con cioccolato e una nota di gianduia, in un profilo di gusto unico. Senza additivi coloranti e conservanti, il prodotto contiene il 35% di zuccheri in meno rispetto alla media delle merende più vendute nel mercato italiano [Fonte Unione Italiana Food].

“Con Fisarmoniche Cioccolato continuiamo a innovare il modo in cui gli italiani vivono la colazione, unendo piacere e versatilità. La nuova ricetta, sempre con il 35% di zuccheri in meno rispetto alla media delle merende più vendute nel mercato italiano, nasce per offrire una colazione appagante per tutta la famiglia. La sua forma inconfondibile e porzionabile, ideale per l’inzuppo, reinterpreta un gesto semplice trasformandolo in un’esperienza di consumo versatile e gustosa”, commenta Emanuele Marra, direttore Marketing Pani e Merende Mulino Bianco.

Da oltre 50 anni, Mulino Bianco accompagna la prima colazione degli italiani con la sua ampia gamma di proposte, che includono biscotti, merende, pani, cracker e altre specialità da forno, con oltre 140 referenze (per un totale di180 formati, di cui circa la metà dedicati alla colazione). Con Fisarmoniche Cioccolato il marchio rafforza la leadership nel segmento della colazione [Dati Nielsen IT Food YTD Febbraio 2024] (dati Nielsen) di tutta la famiglia, introducendo una proposta distintiva per forma, ricetta e modalità di consumo. Pensata per essere gustata anche a piccoli pezzi nelle tazzine da caffè, Fisarmoniche Cioccolato reinterpreta in chiave contemporanea uno dei gesti più rappresentativi della colazione all’italiana: l’inzuppo. Dalla preparazione dell’impasto al confezionamento, il prodotto attraversa un processo produttivo di circa 6 ore lungo 400 metri, a conferma dell’attenzione di Mulino Bianco per qualità, innovazione e cura del dettaglio.

Fisarmoniche Cioccolato è prodotta nello stabilimento di Melfi, un sito produttivo all’avanguardia che da oltre 30 anni si distingue per elevati standard qualitativi, innovazione e attenzione ai processi. la nuova referenza sarà disponibile nei principali punti vendita a partire dalla seconda metà di maggio 2026.