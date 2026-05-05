Abinbev brinda alla (sua) birra

AB InBev ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre 2026, periodo chiuso con "ottima performance in termini di fatturato e utili: crescita del 5,8%, aumento del volume di birra dell'1,2% e incremento del 20,8% dell'utile per azione sottostante". "Un brindisi alla birra - propone il ceo Michel Doukeris - La forza del settore e la costante implementazione della nostra strategia incentrata sul c...