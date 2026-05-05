Trento DOC: i 50 anni di Gaierhof (con le novità low)

A Roverè della Luna, in provincia di Trento, la cantina Gaierhof celebra il suo 50° della fondazione dell'azienda, oggi sotto la guida delle sorelle Romina, Martina e Valentina Togn, eredi di una famiglia attiva nella viticoltura da 70 anni.

Un’azienda al femminile che onora il territorio con il suo Trento DOC. Ma capace di interpretare l'evoluzione del gusto con la linea Loal: e cioè vini low alcol leggeri e contemporanei, nati per rispondere a uno stile di vita dinamico. Senza rinunciare a freschezza e qualità.

Ai microfoni di EFA News Martina Togn.

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