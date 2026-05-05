Birra Messina: Note di Melograno e Cristalli di Sale

Birra Messina lancia sul mercato la nuova Birra Messina Note di Melograno con la campagna digital e social per promuovere la birra caratterizzata da un ingrediente inaspettato, il succo di melograno, e pensata per reinterpretare l’aperitivo in chiave moderna.

Insieme alla nuova campagna digital, torna in TV lo spot iconico “Chista si chiama Meravigghia” di Birra Messina Cristalli di Sale, campagna nazionale che promuove la riscoperta della meraviglia anche nei momenti quotidiani. La voce narrante dello spot è Alessandro Messina, il quale guida il racconto e lo spettatore attraverso i luoghi simbolo e indimenticabili della meraviglia.

Con la doppia campagna, Birra Messina rafforza la propria narrazione di brand: porta sia innovazione con la Birra Messina Note di Melograno che garanzia e iconicità con la Birra Messina Cristalli di Sale, entrambe unite dal filo conduttore della meraviglia.