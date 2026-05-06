Ue, nuova cooperazione per ricostituire gli stock ittici del Mediterraneo

L'UE e i paesi del Mediterraneo si sono impegnati a proseguire la loro cooperazione per ricostituire gli stock ittici del Mediterraneo, concordando di adottare una nuova Dichiarazione MedFish4Ever nel 2027. La nuova dichiarazione definirà un percorso ambizioso per il prossimo decennio di azione in materia di pesca e acquacoltura nel Mediterraneo, basandosi sul quadro di cooperazione stabilito nel 2017. L'impegno è stato assunto in occasione della Conferenza ministeriale di alto livello tenutasi ieri a Nicosia, co-organizzata dalla Commissione europea e dalla Repubblica di Cipro.



Un decennio di progressi



Dalla firma della dichiarazione originale nel 2017, metà degli stock ittici del Mediterraneo ha iniziato a riprendersi. Laddove è stata applicata una gestione basata su criteri scientifici, i risultati sono tangibili: nell'Adriatico, gli stock demersali come il nasello hanno raggiunto per la prima volta il Rendimento Massimo Sostenibile.



Le aree di pesca a regime ristretto producono effetti positivi a cascata e gli attrezzi da pesca selettivi stanno riducendo le catture accessorie. L'acquacoltura sostenibile contribuisce alla sicurezza alimentare. Tuttavia, oltre la metà degli stock valutati rimane sovrasfruttata.



La pesca illegale e la sovracapacità della flotta continuano a minare il settore, i cambiamenti climatici stanno accelerando le pressioni e le comunità di pescatori su piccola scala affrontano difficoltà economiche, poiché i giovani si allontanano dalla professione.



Approccio unitario per il prossimo decennio



I partecipanti hanno individuato cinque aree prioritarie a sostegno della prossima dichiarazione:



1. governance più solida: applicazione delle misure, lotta alla pesca illegale e riduzione della sovracapacità della flotta;



2. ripresa guidata dalla scienza: ampliamento dei piani di gestione e delle aree protette e collaborazione con i pescatori nella ricerca;



3. transizione equa: sostegno mirato ai pescatori su piccola scala, ricambio generazionale e parità di genere;



4. resilienza climatica: adattare la gestione della pesca e dell'acquacoltura e trasformare sfide come le specie non autoctone in opportunità;



5. solidarietà e partenariato: azione collettiva ancorata a una Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) modernizzata.



La Dichiarazione MedFish4Ever, firmata nel marzo 2017 da 16 paesi del Mediterraneo e dalla Commissione europea, ha definito una visione decennale per la sostenibilità del settore della pesca e dell'acquacoltura nella regione. La Conferenza ministeriale fa il punto sui progressi compiuti e raccoglie orientamenti politici per la prossima dichiarazione, che sarà adottata nel 2027.