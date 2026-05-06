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Casillo sale in sella al Giro d'Italia
La food company con il suo Altograno ingrediente ufficiale del 109° Giro d'Italia
Casillo S.p.a, food company italiana leader nella ricerca, produzione e commercializzazione di sfarinati di grano duro e tenero, annuncia una nuova partnership strategica relativa al 109° Giro d’Italia, rafforzando il proprio percorso di crescita e consolidando il posizionamento quale player di riferimento nel panorama agroalimentare nazionale e internazionale. L’azienda, infatti, ha deciso di affi...
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EFA News - European Food Agency
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