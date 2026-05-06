Casillo sale in sella al Giro d'Italia

Casillo S.p.a, food company italiana leader nella ricerca, produzione e commercializzazione di sfarinati di grano duro e tenero, annuncia una nuova partnership strategica relativa al 109° Giro d’Italia, rafforzando il proprio percorso di crescita e consolidando il posizionamento quale player di riferimento nel panorama agroalimentare nazionale e internazionale. L’azienda, infatti, ha deciso di affi...