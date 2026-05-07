Cucina Italia: una ristorazione da record

Giunta alla sua quarta edizione, quest'anno la Giornata della Ristorazione viene coronata dall'approvazione al Senato del disegno di legge che la istituisce ufficialmente. Un secondo grande traguardo per la Cucina Italiana dopo il riconoscimento Unesco. Il programma dell'edizione 2026, che si celebra il 16 maggio, è stato presentato presso la sede di Fipe-Confcommercio (leggi notizia EFA News), che per l'occasione ha elaborato uno specifico rapporto sui ristoranti italiani all'estero.

A margine dell'evento, EFA News ha raccolto i commenti di: Luca Squeri, deputato e primo firmatario del disegno di legge sulla Giornata della Ristorazione; David Martinez Fontano, amministratore delegato di Metro Italia; Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio; Francesco Panella, imprenditore e titolare del ristorante Antica Pesa (Roma); Maddalena Fossati, presidente del Comitato Promotore Cucina Italiana Patrimonio Unesco.

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