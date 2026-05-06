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Vending: meno volumi tradizionali, più qualità, nuovi consumi
A Venditalia, illustrati i dati di settore 2025: nuovi trend (col boom dei piatti pronti)
Al via la principale fiera europea dedicata alla distribuzione automatica, con oltre 300 espositori da tutto il mondo. Per l’apertura, Confida - Associazione Italiana Distribuzione Automatica ha presentato lo stato dell’arte del settore nel 2025: si registra un lieve calo delle consumazioni (-4%) ma emergono nuovi trend e abitudini di qualità. Crescono la frutta secca (+3%), alcuni snack salati (pro...
lml - 59785
EFA News - European Food Agency
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