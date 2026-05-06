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Urea: prodotti innovativi per compensare i divieti
Assofertilizzanti illustra valutazione d'impatto della fertilizzazione azotata
In un contesto di crisi globale come quello attuale, che ha riportato al centro dell’attenzione i fertilizzanti come strumento indispensabile per la sicurezza alimentare, in Italia è in discussione il Ddl “Coltiva Italia” con cui si darà attuazione al divieto di utilizzo dell’urea nel bacino padano, programmato per il 2028. Per questo motivo Assofertilizzanti, l’associazione di Federchimica che rapprese...
lml - 59787
EFA News - European Food Agency
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