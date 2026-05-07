L' Agenzia Ice, in occasione della visita in Sudafrica del ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, organizza a Città del Capo il Business Forum Agroalimentare Italia-Sudafrica.

L'evento si terrà martedì 9 giugno 2026 e mercoledì 10 giugno 2026 (registrazione a partire dalle h. 8:00, lavori a partire dalle h. 9:00 del 9 giugno) e prevede nella prima giornata una sessione plenaria di alto livello istituzionale, panel tematici e incontri B2B/B2G fra i componenti delle rispettive delegazioni. Nella seconda giornata sono previste visite presso aziende locali. Si prevede anche l’organizzazione di un incoming di operatori provenienti da Zambia, Zimbabwe e Angola (Paesi tentative).

Il Forum verterà sui seguenti settori: - Produzione agroalimentare; - Frutticoltura e orticoltura; - Trasformazione alimentare; - Soluzioni di confezionamento (Packaging); - Macchine e attrezzature agricole; - Agritecnologia e agricoltura digitale; - Innovazione zootecnica; - Gestione delle risorse idriche e naturali; - Agricoltura Protetta e Resiliente ai Cambiamenti Climatici; - Sostenibilità e Carbon Farming.

I lavori si svolgeranno in italiano e in inglese con traduzione simultanea per la parte istituzionale e per i panel. Non è previsto interpretariato per gli incontri B2B. I lavori del giorno 9 giugno si concluderanno con un evento di networking.

La partecipazione all’evento è gratuita; saranno a carico delle singole aziende i costi di viaggio e di soggiorno.

Il Business Forum Agroalimentare Italia - Sudafrica si colloca nel quadro della crescente attenzione italiana verso il continente africano. Il forum rappresenta un'occasione unica per le imprese italiane desiderose di approfondire le opportunità di sviluppo e di collaborazione con il Sudafrica.

"L'Italia offre competenze avanzate nella trasformazione agricola, nell'innovazione nell'agricoltura di precisione e nelle tecnologie digitali, nonché nei sistemi agricoli meccanizzati", si legge in una nota dell'Ice. "Il Sudafrica è caratterizzato da vasti terreni coltivabili, è stato pioniere nell'agricoltura conservativa e gli agricoltori adottano pratiche climaticamente intelligenti. Il Paese è alla ricerca di innovazioni sempre più orientate all'integrazione dei piccoli agricoltori nelle catene del valore formali, che richiedono servizi di divulgazione basati sulla telefonia mobile per migliorare la produttività. Inoltre, il Sudafrica è una porta d'accesso ai mercati africani in quanto combina infrastrutture moderne e sistemi di esportazione consolidati".

Il Forum mira a identificare opportunità di investimento, commercio e trasferimento tecnologico e a facilitare le partnership tra gli attori dell'agroalimentare e della meccanizzazione. I risultati attesi includono lo sviluppo di joint venture, un aumento degli investimenti nella trasformazione agroalimentare e nella meccanizzazione agricola e la creazione di partnership commerciali bilaterali concrete.