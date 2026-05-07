Dazi Usa-Ue, è tutto da rifare: se ne riparla il 19 maggio

Non scatta il via libera all'intesa tra Ue e Usa sui dazi. Alla fine del round negoziale tra Consiglio, Commissione e Eurocamera, dopo oltre cinque ore di dibattito interistituzionale, chiamato "triologo" le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale.

“Abbiamo fatto buoni progressi, ma c’è ancora molta strada da fare“. Lo ha detto poco fa il capo negoziatore del Parlamento europeo, il tedesco Bernd Lange dopo il secondo round di negoziati con il Consiglio dell’Unione europea per arrivare a una intesa sull’accordo commerciale sui dazi tra UE e USA.

“Abbiamo appena concluso un secondo trilogo costruttivo, durante il quale abbiamo fatto buoni progressi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c’è ancora molta strada da fare - spiega Lange - Continueremo a lavorare con rapidità e responsabilità sulle due proposte legislative per garantire che la lettera e lo spirito dell’accordo Turnberry siano rispettati, nel pieno rispetto delle nostre norme, procedure e tempistiche democratiche".

"Il prossimo trilogo si terrà il 19 maggio a Strasburgo - precisa Lange - Restiamo più che mai determinati a promuovere e difendere il mandato del Parlamento al fine di fornire ulteriori garanzie che andranno a beneficio dei cittadini e delle imprese sia nell’UE che negli Stati Uniti”.

La Commissione europea ha preso atto della necessità di lavoro ulteriore. “Accogliamo con favore il fatto che ieri, durante il processo di negoziazione, abbiamo compiuto progressi sostanziali verso un accordo definitivo. E ci aspettiamo che il prossimo processo di negoziazione, che si svolgerà entro la fine del mese, porti, si spera, a un accordo definitivo“, ha commentato il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, durante il briefing quotidiano con la stampa, oggi 7 maggio.

Il commissario UE al Commercio, Maroš Šefčovič, ha osservato: “Stiamo compiendo notevoli progressi e abbiamo già raggiunto molto – sebbene, naturalmente, nulla sia concordato finché non è concordato tutto”.





"Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità", ha sottolineato il presidente commissione Commercio dell'Eurocamera Bernd Lange.

La presidenza cipriota, in rappresentanza del Consiglio, e il Parlamento europeo hanno avuto uno scambio di opinioni su tutte le questioni ancora in sospeso, consentendo ai due colegislatori di compiere progressi su una serie di aspetti delle proposte.

I lavori proseguiranno a livello tecnico, con l'obiettivo di organizzare un altro trilogo politico il prima possibile, ossia il prossimo 19 maggio a Strasburgo.

"Come confermato dai leader dell'Ue, il Consiglio si impegna a procedere rapidamente all'attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa, nel pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria. Siamo pienamente determinati a proseguire il nostro dialogo costruttivo con il Parlamento europeo al fine di portare a termine i lavori legislativi il prima possibile", ha detto il ministro cipriota per l'Energia, il Commercio e l'Industria, Michael Damianos.

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