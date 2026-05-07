Liguria: ok ai fondi per aziende agricole alluvionate

La Giunta regionale della Liguria ha approvato oggi, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, l’atto relativo all’integrazione della proposta di declaratoria di eccezionalità della calamità naturale che il 4 e 5 settembre 2024 ha colpito la Piana di Albenga e il Comune di Ceriale.

Il provvedimento segue l’entrata in vigore dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 25/2026, convertito dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, che consente di destinare le risorse residue del Fondo di Solidarietà Nazionale al sostegno delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

Le economie disponibili ammontano attualmente a 3.400.000 euro che potranno essere impiegate per finanziare misure a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2024.

“Oggi abbiamo fatto un passaggio fondamentale per rendere concretamente accessibili le risorse alle imprese agricole del territorio colpite dall’alluvione - dice l’assessore Piana - Grazie al lavoro portato avanti dalla Regione Liguria insieme ai ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura siamo riusciti a ottenere una norma che ci permette di utilizzare fondi residui del Fondo di Solidarietà Nazionale e dare finalmente risposte attese dalle aziende".

"L’aspetto più significativo della misura - prosegue Piana - è rappresentato dalla possibilità di intervenire anche sui danni alle produzioni assicurabili, che fino ad oggi non potevano beneficiare dei ristori previsti. Si tratta di un risultato importante, frutto di un confronto articolato con il Governo, che introduce un principio di maggiore equità e vicinanza concreta alle esigenze del comparto agricolo. Attendiamo ora l’adozione del decreto ministeriale da parte del ministero dell’Agricoltura. Dalla data di pubblicazione decorreranno i 45 giorni entro i quali le imprese interessate potranno presentare domanda di finanziamento”.