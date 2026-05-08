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CLARA MOSCHINI

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Arriva Kef Valsoia, l'alternativa veg al kefir da bere

A Tuttofood nuove referenze a marchio Valsoia Bontà e Salute

Valsoia rafforza il proprio posizionamento nel mondo del benessere e dell’alimentazione salutistica con il lancio di due nuove referenze a marchio Valsoia Bontà e Salute: si tratta di KEF Valsoia, la prima alternativa 100% vegetale al Kefir da bere, e Valsoia Skyr Style, una proposta vegetale ispirata allo Skyr, pensata per chi cerca un prodotto nutriente, ad alto contenuto proteico. Le nuove proposte in...

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EFA News - European Food Agency
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