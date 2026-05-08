Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Di Marco diventa Società Benefit
Azienda pioniera della pinsa romana punta all'impegno per territorio, ambiente e persone
L’azienda Di Marco, inventrice della Pinsa Romana, ha annunciato il conseguimento dello status di Società Benefit, consolidando il proprio percorso evolutivo verso un modello di business “double purpose”, capace di coniugare la crescita economica con la generazione di impatti positivi per la comunità e per l’ambiente.Con questo passaggio, realizzato con il supporto di Nativa, Di Marco integra formalmen...
lml - 59835
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency