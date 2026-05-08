Adm: Maniele Tasca è il nuovo presidente

Cambio al vertice dell'Associazione Distribuzione Moderna (Adm). Sulla base delle regole interne di governance, che prevedono la rotazione delle responsabilità, Maniele Tasca è stato nominato presidente di Adm per il prossimo triennio. Direttore generale di Selex Gruppo Commerciale, Tasca succede nell'incarico a Mauro Lusetti, presidente di Conad.

Al contempo, Adm ha rinnovato il proprio comitato esecutivo, composto dai vertici delle principali associazioni di categoria e delle più grandi aziende del settore della distribuzione. L'organo è ora così composto: Carlo Alberto Buttarelli, presidente Federdistribuzione; Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc-Coop; Albino Russo, direttore Generale Ancc-Coop; Piero Cardile, responsabile legislazione e ufficio studi di Ancd-Conad; Mauro Lusetti, presidente Conad; Francesco Avanzini, direttore generale Conad; Maura Latini, presidente Coop Italia; Giorgio Santambrogio, amministratore delegato Gruppo Végé; Gabriele Villa, direttore generale di Esselunga; Andrea Zoratti, direttore generale Pam Panorama. Nel ruolo di consigliere delegato di Adm è stato confermato Marco Pagani (Federdistribuzione).

L'Associazione Distribuzione Moderna è stata fondata per creare sinergia e dialogo tra settore distributivo, settore industriale e settore agrozootecnico. Operando all'interno del sistema GS1, Adm si coordina costantemente con Federdistribuzione, Ancc-Coop, Ancd-Conad, con l'obiettivo di migliorare costantemente i processi operativi e i rapporti tra gli attori della filiera.