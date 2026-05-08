La Settimana di EFA News

Tuttofood scalda i motori. Le eccellenze agroalimentari italiane saranno protagoniste a Tuttofood 2026, in programma a Fiera Milano Rho dall’11 al 14 maggio. Molti i convegni previsti. Tra i protagonisti del salone ci saranno Granarolo, Italmopa, Grana Padano, Cremonini, Brazzale, Coricelli, Callipo, Divella, Prosciutto di Parma, Petti, Clai e tanti altri.

Agroalimentare italiano: export a 70,9 mld euro. “L’agroalimentare italiano conferma solidità: la filiera conta 800mila imprese e 3 milioni di occupati”. Lo ha detto il ministro dell'Impresa Adolfo Urso alla 12a edizione del Food Summit 2026 patrocinata dal ministero dell'Agricoltura. Secondo i dati Intesa Sanpaolo, nel 2025 l’export agro-alimentare italiano ha raggiunto 70,9 miliardi di euro, il 5,2% in più rispetto al 2024.



Vending: meno volumi, più qualità. A Venditalia, la principale fiera europea dedicata alla distribuzione automatica con oltre 300 espositori da tutto il mondo, Confida-Associazione Italiana Distribuzione Automatica ha presentato lo stato del settore nel 2025 che registra un lieve calo del 4% delle consumazioni. Emergono, però, nuovi trend: crescono frutta secca, snack salati, energy drink e piatti pronti.



Giornata della Ristorazione: Italia number one. Fipe celebra il valore dell'educazione alimentare nella 4a edizione della Giornata della Ristorazione, che verrà celebrata il prossimo 16 maggio in Italia e in diversi Paesi esteri. Nell'occasione verrà presentato il rapporto "The Italian Table Abroad" che certifica il valore della cucina italiana: il rating medio dei ristoranti analizzati è 8,95 su 10.

Barilla ricorda Alex Zanardi. Barilla ha commemorato "con grande affetto" Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 deceduto a 59 anni. Zanardi ha collaborato per anni come testimonial del marchio agroalimentare italiano. "La nostra collaborazione con il Barilla Blue Team ci ha permesso di accompagnare la sua determinazione", ha scritto in un post la società.

Andrea Cipolloni lascia Eataly. Eataly ha annunciato che Andrea Cipolloni lascerà il ruolo di amministratore delegato. La decisione, spiega la nota della società, "rientra in una strategia più ampia che ha previsto la nomina di Gabriele Belsito a direttore generale Europa". Adesso Eataly è a caccia di un nuovo ad a cui toccherà promuovere la crescita negli Stati Uniti.

Cristiano Fini confermato presidente Cia. È stato riconfermato presidente nazionale di Cia-Agricoltori italiani Cristiano Fini. L'elezione è avvenuta nella sessione privata dei lavori della IX assemblea che ha votato all'unanimità la riconferma dell'imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, nel modenese.

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