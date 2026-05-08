Celiaci: a più di metà di loro il fuori casa mette ansia

Mangiare fuori casa, per chi vive con la celiachia, è ancora oggi un’esperienza complessa, spesso accompagnata da disagio e imbarazzo. Un aperitivo improvvisato, un concerto o una giornata a un festival possono trasformarsi in situazioni difficili da gestire, soprattutto quando mancano proposte sicure e realmente accessibili. Secondo l’indagine promossa da Nutrifree – brand di riferimento del mondo...