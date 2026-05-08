Amadori acquisisce Unconventional da Granarolo

Il Gruppo Amadori annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di Unconventional S.r.L., realtà d'eccellenza specializzata in prodotti vegetali, fondata nel 2020 dal Gruppo Granarolo. L’operazione comprende l’acquisto del sito produttivo di Coriano (RN) e del brand “Unconventional 100% Vegetale”, di cui il Gruppo Amadori rileverà integralmente la gestione e lo sviluppo.

L’acquisizione fa del Gruppo cesenate il terzo player di marca* nel mercato degli elaborati plant based, che ha chiuso il 2025 con una performance positiva, segnando un +5,9% a volume e raggiungendo un valore superiore a 208 milioni di euro, +3,8% a valore*. Il segmento consolida anni di crescita ininterrotta, arrivando oggi a una penetrazione nelle famiglie italiane del 28,7%.

In questo scenario, l’integrazione di Unconventional 100% Vegetale rappresenta per il Gruppo Amadori un pilastro fondamentale per accelerare e rafforzare la propria leadership nell'offerta proteica complessiva: un investimento mirato in un brand e in un mercato in cui il Gruppo crede e in cui s’impegnerà sostenendolo con la capillarità della propria rete logistica e commerciale, garantendo la continuità produttiva in Italia per preservare l'identità e l'alta qualità che hanno reso il brand un punto di riferimento nel settore delle proteine vegetali.

Questa operazione dà corpo e coerenza alla visione strategica riassunta dal corporate brand “Amadori – The Italian Protein Company”. L’obiettivo è l’evoluzione e il consolidamento del Gruppo ai vertici del comparto agroalimentare italiano, capace di offrire un portafoglio completo di proteine sia animali che vegetali, provenienti da filiere controllate per garantire una possibilità di scelta sempre più ampia ai propri consumatori.

“Questa acquisizione rappresenta un’importante accelerazione nel nostro percorso di crescita, permettendoci di diventare uno dei primi tre player di marca nel comparto degli elaborati vegetali”, dichiara l’amministratore delegato Denis Amadori. “‘Unconventional 100% Vegetale’ arricchisce la nostra offerta con prodotti ad alto tasso di innovazione, rispondendo alle nuove esigenze di consumatori che cercano una dieta bilanciata e variegata. Integreremo questo brand nel nostro ecosistema, certi che la forza del Gruppo Amadori potrà proiettarlo verso nuovi traguardi”.

Il Gruppo Amadori desidera esprimere un sentito ringraziamento a Granarolo, Gruppo italiano di grande valore, per il lavoro svolto nel lancio e nella crescita di “Unconventional 100% Vegetale”. Il passaggio di consegne avviene in un clima di stima reciproca: le due aziende continueranno a collaborare sinergicamente per garantire una transizione fluida e valorizzare le rispettive competenze nel panorama alimentare nazionale.

“Nell’ottica di una semplificazione del modello di business, stiamo attuando una focalizzazione sul mercato del latte e dei suoi derivati. Esprimiamo grande soddisfazione per essere riusciti a chiudere un’operazione importante nel segno della continuità italiana della proprietà, con un’azienda solida, di tradizione, del nostro territorio, con la quale collaboriamo e che, siamo certi, garantirà un’ulteriore crescita a un brand riconoscibile e apprezzato come Unconventional”, dichiara Stanislao Fabbrino, presidente del Gruppo Granarolo.

L’operazione conferma il legame profondo del Gruppo Amadori con il territorio italiano: l’intera forza lavoro dello stabilimento di Coriano entrerà a far parte del Gruppo, che oggi conta oltre 9400 dipendenti operativi nel Paese.