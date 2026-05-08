Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Ispra ha inaugurato l’Agri research and teaching center
Cerimonia oggi al Campus Bio-Medico di Roma
Oggi il Campus Bio-Medico ha inaugurato l’Agri Research and Teaching Center, hub agro-biotech, parte integrante del Parco della Tecnologia Applicata del Social Green Masterplan, concepito come un ecosistema evoluto che integra ricerca, assistenza, formazione e sostenibilità ambientale.L’hub si configura come un’infrastruttura multifunzionale ad alta tecnologia, che offre la possibilità di un percors...
Fc - 59859
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency