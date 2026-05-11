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Valsoia: ricavi in crescita nel I° trim
Vendite stabili in Italia ma in forte ascesa all'estero
In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A.che ha approvato l’Informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2026. Nel primo trimestre 2026, la Capogruppo Valsoia S.p.A. ha registrato Ricavi di Vendita per 24,7 milioni di Euro rispetto a 24,2 milioni di Euro del pari periodo 2025. L’incremento, pari al +2,2%, è attribuibile in particolare all’ottimo andamento delle v...
lml - 59906
EFA News - European Food Agency
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