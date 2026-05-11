Valsoia: ricavi in crescita nel I° trim

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A.che ha approvato l’Informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2026. Nel primo trimestre 2026, la Capogruppo Valsoia S.p.A. ha registrato Ricavi di Vendita per 24,7 milioni di Euro rispetto a 24,2 milioni di Euro del pari periodo 2025. L’incremento, pari al +2,2%, è attribuibile in particolare all’ottimo andamento delle v...