Despar Nord e Wings for Life World Run insieme per la ricerca

Una straordinaria ondata di energia, partecipazione e solidarietà ha attraversato oggi, domenica 10 maggio, il Parco Ottocento di Verona in occasione della tredicesima edizione della Wings for Life World Run, il più grande evento benefico di corsa al mondo. In contemporanea globale, alle ore 13:00, centinaia di migliaia di persone si sono messe in movimento in ogni angolo del pianeta, unite da un unico obiettivo: sostenere la ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale.

Fra le sedi scelte in Italia per questa edizione c’è anche Verona, unica città in Veneto, che si è distinta per partecipazione, confermandosi tra le App Run italiane ufficiali insieme a città come Roma, Milano, Palermo e Aosta. Nel capoluogo scaligero oltre 2000 runner, camminatori e partecipanti in sedia a rotelle hanno raggiunto lo stesso traguardo simbolico, dando vita a un evento inclusivo e capace di coinvolgere un ampio pubblico.

Tra i protagonisti della giornata, Despar Nord ha preso parte all’iniziativa con una presenza eccezionale: 2000 collaboratori dell’insegna dell’Abete hanno corso insieme, trasformando la partecipazione aziendale in una vera e propria squadra della solidarietà capitanata dal presidente Christof Rissbacher e dagli amministratori delegati Francesco Montalvo e Massimo Salviato. Dopo il successo dello scorso anno, la squadra Despar ha superato ogni aspettativa, confermandosi il team più numeroso in Italia e tra i primi 5 a livello globale. Un risultato importante che testimonia il forte impegno dell’azienda a favore della comunità e della ricerca scientifica.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento veronese, anche la presenza di una rappresentanza del Dipartimento di Neurochirurgia Spinale dell’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, a sottolineare il valore concreto del sostegno alla ricerca e il legame diretto dell’iniziativa con il mondo medico-scientifico.

Wings for Life World Run è infatti una corsa unica nel suo genere, globale e aperta a tutti, in cui il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni è destinato a finanziare la ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. Il format è innovativo: non esiste infatti un traguardo tradizionale da raggiungere, ma i partecipanti corrono per non essere raggiunti dalla “Catcher Car” virtuale, che 30 minuti dopo la partenza inizia a inseguire progressivamente i runner fino a decretarne il termine della gara.

“Partecipare alla Wings for Life World Run significa condividere un obiettivo che va oltre lo sport", ha commentato Massimo Salviato, amministratore aelegato di Despar Nord. "La straordinaria adesione dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici, con oltre 2.000 persone coinvolte, dimostra quanto sia forte il senso di responsabilità e di comunità che ci unisce. Correre insieme, in contemporanea con il resto del mondo, è un’esperienza che ci rende orgogliosi e ci ricorda che ogni contributo può fare la differenza. Siamo stati il team più numeroso d’Italia, e tra i primi 5 a livello mondiale: un momento autentico di condivisione che si è tradotto in un gesto concreto di solidarietà, con Despar Nord che ha donato a Wings for Life oltre 50.000 euro a sostegno della ricerca sulle lesioni al midollo spinale. Un appuntamento che non è solo un grande evento sportivo internazionale, ma un simbolo di unione, inclusione e speranza”.