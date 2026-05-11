Latte Sano protagonista a Taste of Roma

Latte Sano ha partecipato per la prima volta a Taste of Roma, celebre manifestazione che ha contribuito negli anni a rendere la cucina gourmet più accessibile, conviviale e vicina al pubblico (vedi articolo di EFA News). Articolata quest’anno in cinque giorni, dal 6 al 10 maggio, presso la nuova location del Gazometro, con appuntamenti con oltre 20 chef, tra grandi nomi e giovani talenti della ristorazione romana, la kermesse compreso anche masterclass, talk con ospiti speciali, degustazioni e momenti di approfondimento tematico sul mondo del food&beverage e sulle nuove tendenze di settore.

La storica factory romana, primo player del latte fresco nel Lazio e terzo in Italia, ha fornito materie prime di qualità come latte, panna, burro, mascarpone e fiordilatte a vari chef. Inoltre, Latte Sano ha curato momenti “educational” con masterclass del gusto dedicate a gelateria, cucina, pasticceria, pizzeria e cocktail condotte dai propri brand ambassador.

Last but not least, da segnalare anche l’organizzazione di talk con giornalisti ed esperti, dedicati al valore della filiera e alle novità in tema di green packaging, come l'incontro che ha visto tra i relatori anche il Vice Direttore di Latte Sano, Simone Aiuti.

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