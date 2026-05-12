Alluvioni Spagna: UE sovvenziona agricoltori danneggiati

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime spagnolo da 1,5 miliardi di euro per sostenere gli agricoltori colpiti da una serie di eventi meteorologici avversi nelle regioni dell'Andalusia e dell'Estremadura tra il 10 novembre 2025 e il 9 febbraio 2026.

Il regime mira a prevenire la chiusura delle aziende agricole e a preservare la produzione agricola. Fornirà ai beneficiari un rapido sostegno finanziario per ripristinare la capacità produttiva delle aziende agricole interessate. L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette che coprono fino al 100% dei costi ammissibili. Il regime resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli aiuti di Stato di ovviare ai danni causati da calamità naturali nel settore agricolo, e in base agli orientamenti del 2022 per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Secondo gli orientamenti, le alluvioni possono costituire calamità naturali. Nell'ambito di questo regime, le autorità spagnole hanno formalmente riconosciuto l'evento come una calamità naturale e hanno dimostrato un nesso causale diretto tra le inondazioni e i danni subiti dagli agricoltori. Su tale base, la Commissione ha approvato il regime spagnolo ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

"L'agricoltura svolge un ruolo cruciale nell'economia e nella società dell'UE. Con questa decisione, la Commissione dimostra ancora una volta di essere pronta ad autorizzare rapidamente il sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali", ha dichiarato Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva. "La crescente frequenza di catastrofi naturali, come le inondazioni, rappresenta una minaccia significativa per la produzione agricola e la sicurezza alimentare. Pertanto, le misure compensative sono fondamentali per proteggere il settore agricolo e garantirne la sostenibilità a lungo termine."