Barilla in pista con la nuova Gran Ruote Racing Edition

Barilla accelera e porta nel mondo della Formula1 Gran Ruote, la nuova Limited Edition che racchiude il Dna della partnership attraverso un formato straordinario, pensato per celebrare i valori condivisi tra due icone mondiali: eccellenza, cura del dettaglio e la gioia delle esperienze condivise. Barilla Gran Ruote è stata lanciata a livello globale a Miami in occasione del Gran Premio del 4 maggio, seguita dal lancio a Tuttofood per il mercato italiano.

Ispirata direttamente dalle iconiche ruote della Formula1, Barilla Gran Ruote è un'evoluzione di un classico formato di pasta: una forma innovativa con struttura a raggera complessa e distintiva che evoca il movimento, la velocità e il dinamismo caratteristici del motorsport mondiale, fondendo la creatività culinaria con la precisione del design. La forma circolare con struttura a raggi cattura il sugo con facilità, garantendo ogni volta un boccone gustoso e corposo che trasforma l'esperienza culinaria in una dichiarazione di stile per chi non vuole compromessi.

Nella Formula1 il successo è una questione di precisione: ogni dettaglio conta e l'eccellenza deriva dal perfetto equilibrio tra performance, resistenza e strategia. La stessa dedizione caratterizza Barilla. Dal design alla produzione, ogni fase del processo è guidata dalla ricerca incessante delle migliori materie prime e dal continuo miglioramento.

Barilla Gran Ruote racchiude questa filosofia condivisa, elevando un formato classico attraverso un design più complesso e distintivo che onora lo spirito di performance e qualità della Formula1: con una texture decisa e una struttura corposa, porta l'emozione della pista in ogni piatto.

Come in Formula1, anche ai fornelli la performance conta: Barilla Gran Ruote si cuoce in soli 6 minuti mantenendo un'ottima tenuta in cottura che preserva la forma caratteristica e la struttura al dente. Una pasta pensata per chi non vuole compromessi tra tempo e qualità.Confezionata nella celebre scatola blu di Barilla – riconoscibile in tutto il mondo – il design speciale della Limited Edition porta la dinamicità, la velocità e l'adrenalina della Formula1 nel packaging classico Barilla, combinando linee eleganti e finiture raffinate con l'eleganza dello stile italiano. L'unione perfetta tra l’heritage della marca numero uno per quote di mercato aggregate a volume nel segmento pasta nel mondo e l'energia pura della Formula1.

Come Partner Ufficiale della Formula1, Barilla fonde il brivido della pista con il calore della tavola, restando fedele al suo scopo: riunire le persone intorno al buon cibo. Barilla Gran Ruote segna un nuovo capitolo della partnership tra Barilla e Formula1, fungendo da rappresentazione tangibile dell'evoluzione continua della loro collaborazione.

Gran Ruote non è solo pasta: è una dichiarazione di stile per gli amanti della velocità, del design, dell'eccellenza e della condivisione. Un invito a celebrare insieme i momenti che contano – come quando il rombo dei motori si affievolisce e inizia la vera festa: quella di riunirsi attorno a un piatto delizioso.Con Gran Ruote, Barilla rafforza il suo ruolo di marca riconosciuta globalmente per la sua grande varietà di offerta , provando che anche in un mondo veloce, un buon piatto di pasta Barilla rimane la formula per l'unione.