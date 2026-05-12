Perfetti Van Melle riduce gli sprechi

Prevedere meglio per produrre meglio e soprattutto per sprecare meno. È questo il risultato del percorso di trasformazione avviato da Perfetti Van Melle Italia, noto gruppo internazionale specializzato nella produzione e distribuzione di confetteria, caramelle e gomme da masticare, insieme a BearingPoint Italia, multinazionale indipendente di consulenza strategica, manageriale e tecnologica. La collaborazione...