UE: aggiornato elenco Paesi terzi esportatori prodotti animali

La Commissione Europea accoglie con favore il voto odierno degli Stati membri su un elenco aggiornato di Paesi terzi autorizzati a esportare animali destinati alla produzione alimentare e prodotti di origine animale nell'Unione Europea.

I Paesi che figurano nell'elenco hanno dimostrato la loro conformità alle restrizioni dell'UE sull'uso di antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti. La Commissione ha fornito una valutazione della loro conformità e delle loro garanzie come base per l'elenco.

Secondo le norme dell'UE, l'uso di antimicrobici nel bestiame a fini di crescita o rendimento non è consentito, né gli animali possono essere trattati con antimicrobici riservati alle infezioni umane. L'elenco dei Paesi terzi che soddisfano i requisiti dell'UE e possono quindi esportare animali destinati alla produzione alimentare nell'UE sarà formalmente adottato nei prossimi giorni e le norme sulle importazioni si applicheranno a decorrere dal 3 settembre 2026.

La resistenza antimicrobica è una delle più grandi minacce per la salute pubblica del nostro tempo. Assicurando un uso prudente degli antimicrobici negli animali, l'UE sta salvaguardando la salute dei cittadini dell'UE.