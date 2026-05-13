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CLARA MOSCHINI

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Copa e Cogeca, protesta a Strasburgo

Azione lampo martedì 19 maggio per la presentazione del Piano sui fertilizzanti

Copa e Cogeca annunciano un'azione lampo a Strasburgo durante la presentazione del Piano d'azione sui fertilizzanti da parte della Commissione europea che dovrebbe annunciare martedì prossimo, 19 maggio, il suo piano d'azione sui fertilizzanti da Strasburgo. "Questo piano d'azione - sottolineano Copa e Cogeca in un comunicato - a meno di un rapido cambio di rotta, difficilmente soddisferà le aspettative de...

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EFA News - European Food Agency
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