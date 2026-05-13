Tuttofood: Riso Scotti celebra la cultura contemporanea del riso

Il mercato del riso sta attraversando una delle fasi evolutive più interessanti degli ultimi anni. Accanto ai consumi più tradizionali stanno emergendo nuove esigenze, nuovi linguaggi e nuove occasioni di utilizzo: praticità, benessere, velocità di preparazione, consumo fuori casa, contaminazioni internazionali e ricerca di prodotti sempre più versatili e attuali.

In questo scenario, Riso Scotti è a Tuttofood 2026 con una presenza che va oltre la dimensione espositiva tradizionale, trasformando la fiera in uno spazio di racconto, relazione ed esperienza, con una visione precisa: il riso oggi non è più soltanto un ingrediente storico della tradizione alimentare italiana, ma una categoria contemporanea in continua evoluzione, capace di dialogare con nuovi stili di vita, nuovi modelli di consumo e nuove culture gastronomiche globali.

Tra i protagonisti della presenza Riso Scotti a Tuttofood c’è “Apri, Scalda e Gusta”, una delle piattaforme di innovazione più strategiche sviluppate dall’azienda negli ultimi anni.La linea di riso pronto in pratiche cup monoporzione nasce per interpretare in modo contemporaneo il bisogno crescente di praticità senza rinunciare alla qualità della materia prima.

Proprio da questa evoluzione dei consumi prende spunto il talk inaugurale “Come nasce un prodotto Riso Scotti: dal riso allo scaffale”, un confronto tra direzione marketing e commerciale dedicato a comprendere come cambiano oggi le logiche di sviluppo prodotto, lettura del mercato e costruzione del valore a scaffale.

Attraverso la linea Gusto in Libertà e il talk “Senza lattosio: verità, falsi miti e opportunità”, l’azienda intende approfondire alcuni dei temi oggi più centrali per il consumatore: consapevolezza alimentare, leggerezza, inclusività, equilibrio tra benessere e piacere del cibo.La linea Gusto in Libertà interpreta in modo evoluto il mondo dello snack e dei sostitutivi del pane attraverso prodotti senza glutine, non fritti, leggeri e pensati per accompagnare i nuovi stili di consumo quotidiano.

All’interno della linea Apri, Scalda e Gusta, un ruolo centrale è ricoperto da Venere, uno dei brand più iconici e distintivi di Riso Scotti. Il riso nero italiano continua, infatti, a rappresentare un riferimento premium della categoria grazie al suo posizionamento, alle caratteristiche nutrizionali e alla forte riconoscibilità costruita nel tempo presso il consumatore.

"Oggi il consumatore cerca qualità e identità, ma allo stesso tempo praticità, benessere, versatilità e contenuti capaci di creare relazione ed esperienza. In questo scenario, il nostro obiettivo non è semplicemente innovare la categoria, ma contribuire ad accompagnarne l’evoluzione culturale", commenta Umberto Rovati, direttore Marketing di Riso Scotti. "Tuttofood rappresenta per noi il luogo ideale per raccontare questa visione: un riso sempre più contemporaneo, capace di entrare in nuove occasioni di consumo senza perdere il valore della filiera, della qualità e dell’italianità che da sempre contraddistinguono Riso Scotti".

"La presenza a Tuttofood nasce anche con questa ambizione: mostrare come innovazione, comunicazione e visione commerciale possano oggi lavorare insieme in modo sempre più integrato”, aggiunge da parte sua il direttore commerciale Gianluca Pesce.