Pesticidi: vendite in Italia crollate in 12 anni
In Europa lieve aumento nell'utlimo anno
Secondo Eurostat, nel 2024, le vendite di pesticidi nell'Unione Europea hanno raggiunto circa 316mila tonnellate, con un aumento dell'8% rispetto al 2023. Questa inversione di tendenza segue due anni consecutivi di calo delle vendite. Le vendite di pesticidi nell'UE nel 2024 riflettono una diminuzione del 12% rispetto ai livelli del 2011, quando furono vendute quasi 351mila tonnellate.
La principale categoria di pesticidi venduti nell'UE nel 2024 è stata quella dei "fungicidi e battericidi" (40%), seguita da "erbicidi, distruttori di foglie e muschi" (35%) e "insetticidi e acaricidi" (17%).
Nel 2024, Francia (22%), Spagna (19%), Germania (14%) e Italia (13%) hanno rappresentato le quote maggiori del volume di vendite di pesticidi nell'UE. Questi 4 Paesi sono anche i maggiori produttori agricoli dell'UE.
Tra il 2011 e il 2024, si sono registrati forti contrasti nell'andamento delle vendite di pesticidi all'interno dell'UE. Dei 21 paesi per i quali erano disponibili dati per entrambi gli anni, le vendite sono diminuite in 14 di essi, in particolare in Repubblica Ceca (-44%), Italia (-43%), Irlanda (-42%) e Portogallo (-40%). Al contrario, le vendite sono aumentate in 7 paesi dell'UE, con gli incrementi maggiori in Lettonia (+68%), Austria (+52%) e Lituania (+35%).
EFA News - European Food Agency