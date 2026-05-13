Pesticidi: vendite in Italia crollate in 12 anni

Secondo Eurostat, nel 2024, le vendite di pesticidi nell'Unione Europea hanno raggiunto circa 316mila tonnellate, con un aumento dell'8% rispetto al 2023. Questa inversione di tendenza segue due anni consecutivi di calo delle vendite. Le vendite di pesticidi nell'UE nel 2024 riflettono una diminuzione del 12% rispetto ai livelli del 2011, quando furono vendute quasi 351mila tonnellate.

La principale categoria di pesticidi venduti nell'UE nel 2024 è stata quella dei "fungicidi e battericidi" (40%), seguita da "erbicidi, distruttori di foglie e muschi" (35%) e "insetticidi e acaricidi" (17%).

Nel 2024, Francia (22%), Spagna (19%), Germania (14%) e Italia (13%) hanno rappresentato le quote maggiori del volume di vendite di pesticidi nell'UE. Questi 4 Paesi sono anche i maggiori produttori agricoli dell'UE.

Tra il 2011 e il 2024, si sono registrati forti contrasti nell'andamento delle vendite di pesticidi all'interno dell'UE. Dei 21 paesi per i quali erano disponibili dati per entrambi gli anni, le vendite sono diminuite in 14 di essi, in particolare in Repubblica Ceca (-44%), Italia (-43%), Irlanda (-42%) e Portogallo (-40%). Al contrario, le vendite sono aumentate in 7 paesi dell'UE, con gli incrementi maggiori in Lettonia (+68%), Austria (+52%) e Lituania (+35%).