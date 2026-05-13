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Selex: boom dell'e-commerce (+6%) nel 2025
Segmento Home Delivery cresce del 12% e rappresenta il 42,2% del fatturato totale
Gruppo Selex conferma il suo impegno nell'innovazione digitale con il lancio della nuova campagna di comunicazione di CosìComodo. Il portale e-commerce aggregatore di 13 insegne del Gruppo vive un momento di straordinaria vitalità, registrando nel 2025 una crescita del fatturato del +6% su base annuale. A trainare i risultati è il boom del segmento Home Delivery, cresciuto del +12% e arrivato a ra...
lml - 59991
EFA News - European Food Agency
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