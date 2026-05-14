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Pet Economy: un mercato che vale 5,3 mld euro
Prodotti alimentari per cani e gatti crescono in valore e in volumi
La 19° edizione del Rapporto Assalco-Zoomark si presenta quest’anno con una importante novità: grazie a una lettura omnicanale che amplia la copertura delle catene specializzate e del canale online, il mercato complessivo pet food + pet care in Italia viene rilevato complessivamente per la prima volta e registra un valore di 5,3 miliardi di euro nel 2025, in crescita del 2,5% rispetto al 2024.L’annuale pubbl...
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EFA News - European Food Agency
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