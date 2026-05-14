La carne di eccellenza in scena a Tuttofood
Mellano (Asprocarne) illustra la nuova campagna europea
Il progetto EU Beef, Pure Quality nasce per valorizzare due razze bovine europee d’eccellenza, la Razza bovina Piemontese e la Gasconne des Pyrénées, e per sensibilizzare i consumatori sul tema del benessere animale come criterio di scelta consapevole.
L’obiettivo è di promuovere i sistemi di qualità SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale in Zootecnia) del Fassone di razza Piemontese e il Label Rouge Gasconne des Pyrénées come strumenti di certificazioni di un prodotto di qualità superiore.
A tutto food 2026 ne abbiamo parlato a margine di un interessante show cooking con Simone Mellano è direttore di Asprocarne Piemonte.
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EFA News - European Food Agency
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