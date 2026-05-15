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Carlsberg si allarga in Ucraina
Investiti 12 mln euro nella nuova linea nel birrificio di Leopoli
Il Gruppo Carlsberg annuncia di avere investito 12 milioni di euro in una nuova linea di inscatolamento presso il suo birrificio di Leopoli, in Ucraina. Con una capacità di 40.000 lattine all'ora, pari a 11 lattine al secondo, la nuova linea aumenterà la produttività complessiva del birrificio del 38%. Di conseguenza, il birrificio ora dispone di tre linee di produzione: fusti, PET e la nuova linea di...
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EFA News - European Food Agency
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