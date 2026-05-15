Lombardia: bando Ocm vino promozione 2026/27

Regione Lombardia apre il bando Ocm Vino – Intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna 2026/2027, mettendo a disposizione 2,4 milioni di euro a sostegno dei progetti presentati dal sistema vitivinicolo lombardo. Lo comunica l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

La misura è finanziata attraverso la quota regionale dei fondi europei destinati all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (Ocm Vino) e punta a sostenere iniziative di promozione e informazione nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con l’obiettivo di consolidare la presenza del vino lombardo sui mercati internazionali.

“Anche attraverso questo strumento", dichiara l’assessore Beduschi, "accompagniamo le imprese lombarde in un percorso di crescita internazionale che oggi è sempre più decisivo, come testimoniano gli ultimi dati sull’export, che parlano di 330 milioni di euro con una crescita che sfiora l’8%. I nostri vini devono poter competere nelle migliori condizioni possibili, soprattutto in una fase economica e geopolitica che richiede apertura di nuovi mercati e consolidamento di quelli esistenti”.

Possono accedere ai contributi organizzazioni professionali e di produttori, consorzi di tutela, cooperative, reti d’impresa, associazioni temporanee e singoli produttori vitivinicoli, oltre a soggetti pubblici con esperienza nel settore della promozione agroalimentare.

Il bando finanzia attività di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere ed eventi internazionali, campagne informative sui regimi di qualità europei, azioni dedicate alle produzioni Dop, Igp e biologiche, oltre a studi e analisi di mercato finalizzati ad ampliare gli sbocchi commerciali del comparto. Il contributo copre fino al 50% delle spese sostenute.

Per i progetti regionali e multiregionali il finanziamento massimo è fissato a 1 milione di euro per i consorzi di tutela e a 500mila euro per le altre categorie di beneficiari. L’importo minimo dei progetti è pari a 100mila euro, ridotto a 30mila euro per i piccoli produttori.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale Sian, all’indirizzo https://www.sian.it/vinopaesiterzi/, entro le ore 12 del 30 giugno 2026.

“Regione Lombardia", conclude Beduschi, "continua a investire sulla promozione delle proprie eccellenze agroalimentari con una strategia che punta a rafforzare competitività e riconoscibilità Il vino lombardo è uno dei simboli più forti della nostra capacità produttiva e della qualità del made in Italy sui mercati internazionali”.