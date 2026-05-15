Fao: Lollobrigida difende candidatura Martina

"La candidatura di Maurizio Martina è senza dubbio la più autorevole tra quelle emerse fino ad oggi tra le Nazioni dell’Unione europea. Stiamo lavorando con la presidente Meloni e il vicepresidente Tajani per fare emergere il suo profilo in modo tale da permettere all’Italia di esprimere, per la prima volta nella storia, il direttore generale della Fao". Lo dichiara in una nota il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Pur avendo percorsi politici oggettivamente differenti", prosegue il titolare Masaf, "abbiamo scelto Maurizio Martina perché conosce bene l’agenzia, il mondo agricolo internazionale gli riconosce elevate competenze e condivide con noi l’idea di portare non solo le Nazioni in via di sviluppo all’autosufficienza alimentare, ma dare ai loro cittadini la possibilità di scegliere cibo di qualità".

"L’Europa ha una grande occasione con Maurizio Martina e farebbe bene a non sprecarla. Numerose famiglie politiche europee, anche diverse da quelle che sostengono il governo Meloni, lo hanno riconosciuto, ed è interesse di tutti allargare il consenso sulla candidatura italiana. Non è quindi il momento di fare polemica politica, ma è importante capire che stiamo giocando nella stessa squadra. Ritengo infatti incomprensibile la pretesa spagnola di voler esprimere due candidature nell’ambito delle agenzie delle Nazioni unite che dovranno eleggere i vertici nel prossimo anno. Così facendo si mette a rischio non solo la possibilità di avere un europeo al vertice della Fao, ma anche al vertice dell’Ifad”.