Mulino Bianco: campagna emozionale con la natura

“Dove la natura è una storia buona”, la nuova campagna di Mulino Bianco firmata da Armando Testa, rappresenta l'evoluzione del racconto di marca (già celebrato negli anni a partire dal claim “Mangia sano, torna alla natura”), che invita le persone a riconnettersi con la natura in modo più emotivo e personale, riscoprendo il valore delle sensazioni spontanee e delle emozioni vere e pure che si provano nei momenti conviviali e quando si è in armonia con la natura.

Alla luce del bisogno di una riconnessione più autentica con la natura emerso anche dalla ricerca, Mulino Bianco torna a raccontare il proprio universo valoriale attraverso una nuova campagna di comunicazione. Sin dalle origini, la marca ha portato nella vita degli italiani una visione positiva e autentica, fatta di gesti e prodotti ricchi di significato. Oggi con “Dove la natura è una storia buona”, Mulino Bianco dà forma a questo bisogno di riconnessione, invitando le persone a riscoprire la natura. Nella nuova campagna, la valle del Mulino ritorna ad essere simbolo di una natura emotiva che ci fa star bene e, grazie al saper fare, la marca regala storie di bontà. “Senti che buono” è il cuore del messaggio della campagna, un invito alle persone a fermarsi, ad ascoltare i propri sensi e a riscoprire una bontà che va oltre il prodotto: è esperienza, emozione, condivisione.

La nuova campagna è on air a partire da sabato 16 maggio con un primo spot dedicato ai Tarallucci (con il formato 30”), biscotto nato nel 1975, parte della prima linea di biscotti Mulino Bianco. Obiettivo della nuova comunicazione è ribadire la speranza di un'armonia possibile tra uomo e natura. Un nuovo corso per Mulino Bianco che ha il sapore di un ritorno: a firmare tutto il progetto è infatti Armando Testa, l'agenzia che già nei primi anni '90 aveva contribuito a costruire nel cuore degli italiani l'immaginario unico del Mulino. Ed è proprio il sapore del ritorno a dare vita ad un vero e proprio richiamo.

La nuova campagna si apre con il sound logo del passato (le prime cinque note composte per il primo storico spot del 1976) che ha portato Mulino Bianco nelle case degli italiani. Per amplificare il nuovo messaggio di marca, dopo il primo soggetto Equity con Tarallucci la campagna prosegue con altri due on air a 30" e 15" nelle due settimane successive: la semplicità golosa della merenda con i Pan Goccioli e la sofficità di Cuor di Pane. Il progetto di comunicazione sarà declinato anche sul digital, social, con affissioni e con operazioni in store.

“La nuova campagna riporta al centro ciò che rende Mulino Bianco unico: la bontà, la semplicità e l’autenticità dei piccoli momenti condivisi", commenta Laura Signorelli, Equity Director Bakery Barilla. "In un contesto sempre più complesso, incerto e con mancanza di punti di riferimento, la nostra volontà è continuare a raccontare storie di bontà e di emozioni che tutti sentiamo familiari. Per questo torniamo alla Valle del Mulino, “dove la natura è una storia buona”.Un luogo simbolico ed evocativo, in cui natura e saper fare si incontrano. E ritorniamo così ad uno storytelling capace di far convivere autenticità e magia”.



