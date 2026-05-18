Bel Paese: in mostra le campagne pubblicitarie anni '30

Una selezione di 200 stampe tipografiche in bianco e nero, che documentano un passaggio storico fondamentale per il Gruppo Galbani, a quasi un secolo di distanza. La mostra "Aldo Foà e il Bel Paese: Pubblicità Galbani 1928-1939”, promossa dal Comune di Melzo (MI) e dal Gruppo Lactalis Italia, è curata da Andrea Tomaseting, in collaborazione con Alice Mistretta.La mostra ha inaugurato lo scorso 16 m...